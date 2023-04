Info e prenotazioni 3275458920.



BARLETTA (BT) - Comincia il 16 aprile alle ore 18.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Barletta la rassegna di Teatrodanza “Azioni in danza” con un evento speciale, uno dei quattro della decima edizione 2023. La rassegna del Comune di Barletta, realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con il coordinamento generale di Stefano D’Onofrio, è giunta alla X edizione.La 1° edizione risale al 2011 e nasce dal desiderio di diffondere il lavoro artistico dei giovani coreografi e danz-autori professionisti diventando una rassegna riconosciuta e apprezzata a livello nazionale nel panorama della danza contemporanea. Giunta alla 10° edizione ha allargato e aperto la programmazione a Compagnie italiane ed estere, e nel corso delle sue edizioni, ha ideato tante iniziative ad essa correlate per attrarre nuovo pubblico, diffondendo la danza e le performance di movimento in contesti diversi dal teatro. L’edizione 2023 coinvolge 16 esibizioni tra spettacoli e performance, 1 guida alla visione della grande danza, 12 Compagnie di danza, 29 artisti (tra danzatori e musicisti) con 4 eventi speciali fuori abbonamento a prezzi agevolati.Il primo dei quattro eventi speciali è l’inaugurazione alla X edizione che si apre con una restituzione coreografica di Mauro de Candia con otto allieve di otto Scuole di danza del territorio, dal titolo “AND MANY MORE TO COME”. Felici di ospitare il coreografo barlettano, in quanto preziosa risorsa per la formazione professionale delle allieve del territorio, che proporrà un pezzo coreografico all’insegna dei festeggiamenti alla 10 edizione. A seguire “QUARTETTO_dialogo a tre corpi e un contrabbasso” performance ideata dal Collettivo Krass di cui fa Parte Stefania D’Onofrio con Dania Mansi, Elisabetta Lauro e Paolo Dinuzzi che è un’associazione culturale che nasce dall’unione di 4 artisti con formazione tecnico-artistica ed esperienze lavorative differenti ma con l’obiettivo comune di creare e diffondere sul territorio attività artistico-culturali di tipo la multidisciplinare site specific. Quartetto è la rappresentazione della loro idea artistica di fare performance dal vivo. Attualmente Krass è impegnata, come soggetto capofila, nella realizzazione del progetto “XLART: azioni condivise per un luogo senza nome”. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – 4^ edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.Il 17 aprile seguirà un altro evento speciale, la performance site specific della Compagnia Menhir al Palazzo della Marra in replica alle 18.00 e alle 18.45, coreografia di Giulio De Leo e danzata da Erika Guastamacchia dal titolo “LAZZARO”, ispirata al progetto LAZZARO_art doesn’t sleep di Laura Mega e Claudia Pecoraro.Le serate di programmazione, con possibilità di abbonamento, cominciano in Chiesa di Sant’Antonio alle 21.00 il 21 aprile con l’esibizione della Compagnia Spellbound Contemporary Ballet con IF YOU WERE A MAN coreografia di Mauro Astolfi danzata da Lorenzo Capozzi, Mario Laterza, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili è uno studio per quattro uomini su una profonda riprogrammazione dell’ascolto. A seguire la Compagnia di Virgilio Sieni con LE TUE LABBRA lavoro coreografico ispirato al Cantico dei Cantici.Il 22 aprile sempre alle 21.00 in scena Carlo Massari della Compagnia C&C Company con 2 soli, LARVA e BLATTA, della sua trilogia Metamorphosis, progetto delicato alla ricerca sul sottile confine tra uomo e bestia, ricercare connessioni interiori tra corpo e mente ed esteriori attraverso le relazioni animali e naturali, che possano innescare una piccola idea di rinascita. A seguire Equilibrio Dinamico con la coreografia di Roberta Ferrara, ispirata dall'opera Vita Nova, TUTTO NEL SEGNO DI LEI un duetto danzato da Antonello Amati e Giulia Bertoni.Il 23 aprile alle 18.30 sempre in Chiesa di Sant’Antonio in scena IN_VENTO, un altro degli eventi speciali di questa edizione poiché dedicato al Teatro ragazzi. E’ progetto in cui la musica di Livio Minafra, le parole di Savino Italiano e la danza di Giorgio Rossi affrontano il tema dell’Aria e lo raccontano ai piccoli e grandi spettatori.Il 29 aprile si celebra la giornata mondiale della danza al Teatro Curci con un evento speciale gratuito su prenotazione alle 18.30, la guida alla visione della grande danza a cura di Rosellina Goffredo sul DON CHISCIOTTE. A seguire, a cura di Arte&BalettO, “PRELUDI DI DANZA – 6 edizione” un galà un cui le Scuole di danza calcano il palco del Teatro per celebrare la danza in modo gioioso e condiviso.Il 5 maggio alle 21.00 la Compagnia Sosta Palmizi presenta la nuova coreografia di Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro con le musiche di Amedeo Monda ZUGZWANG (obbligo di muovere) due individui - fratello e sorella - percorrono come pedine un labirinto di 64 quadrati che racchiude ogni possibilità di movimento e relazione. Tra deviazioni e impasses essi provano a disinnescare il gioco, chiedendosi quanta libertà sia concessa in un ordine prestabilito. Il 6 maggio Emanuele Rosa e Maria Focaraccio danzano sulle celeberrime note del "Boléro" e con HOW TO_just another Bolero indagano il tema dell’adattamento e della coesistenza dell’imparare o re-imparare, scoprire o ri-scoprire COME ci si comporta, ci si tocca, si coopera, ci si aiuta, ci si ama... tra toni a volte drammatici e a volte ironici. A seguire la Compagnia di Abbondanza Bertoni presenta C’E’ VITA SU VENERE un bellissimo assolo colorato sul tema dello svelamento danzato dalla splendida danzatrice Antonella Bertoni.L’ultimo weekend di Azioni in azioni in danza vede in scena il 12 maggio alle 21.00 WANNABE, una collaborazione tra la danzatrice Fabritia D’Intino e il musicista Federico Scettri stimolata dalla riflessione sul rapporto tra danza e musica nella cultura contemporanea. I riferimenti si sono così concentrati sull'immaginario della cultura pop, della televisione, dei videoclip e dei club. Il 13 maggio la Compagnia francese C.ie MF presenta CA IRA di Maxime Freixas e Francesco Colaleo e con Pieradolfo Ciulli, « Ça ira » (dal francese, « questo andrà ») è una pièce coreografica ibrida dai toni burleschi e umoristici, tra danza contemporanea, canto e teatro fisico che interroga il verbo di movimento « andare » piuttosto che il significato retorico dell’incoraggiamento francese. Dove? Quando? Come?Biglietti interi €10,00, ridotti scuole di danza €8,00, eventi speciali €5,00 e €3,00.