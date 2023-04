BISCEGLIE (BT) - L’Azione Cattolica dell'arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie è lieta di annunciare la VII edizione di “Fiera di EsserCI”, manifestazione che quest’anno prenderà il titolo di “A cominciare da noi – la sostenibilità è un impegno plurale” e che si terrà a Bisceglie Sabato 6 e Domenica 7 Maggio. Quest’anno ci si focalizzerà, partendo dalle parole di saggezza espresse dal Santo Padre nell’ambito dell’evento “The Economy of Francesco” tenutosi ad Assisi, su tre dimensioni di sostenibilità: ambientale, sociale e spirituale-relazionale.Fra i momenti di festa e formazione:- la realizzazione di un murales legato al tema della legalità di fronte alla scuola elementare Edmondo De Amicis;- un contest artistico;- una tavola rotonda con ospiti esperti sul tema della legalità;- un momento di cura della spiritualità con l’esperienza della “Tenda di Abramo” e della Santa messa presieduta dal nostro Arcivescovo Leonardo.Con questa nota si intende invitare tutte le testate giornalistiche della nostra Arcidiocesi alla conferenza stampa di lancio della manifestazione, fissata Mercoledì 19 Aprile alle ore 17:00 presso il Palazzo Arcivescovile di Trani, in via Beltrani, 9.Tutta la famiglia associativa sarebbe ben contenta della presenza delle realtà giornalistiche del nostro territorio diocesano.