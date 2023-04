L’autore casalino Salvatore Giannella, per preparare il volume, si è avvalso di numerose testimonianze di persone che lavorarono con Michele Ferrero, che durante tutta la vita evitò sempre la luce dei riflettori.





Giannella, nato nel 1949 a Trinitapoli, dopo aver diretto i periodici L’europeo, Genius e Airone, collabora con Oggi e Sette, il settimanale del Corriere della sera. È autore di libri di arte e storia. Ha curato sceneggiature per Rai educational.

In 288 pagine, Salvatore Giannella ripercorre la parabola di uno degli imprenditori italiani più importanti del Novecento, per Alba l’uomo simbolo della trasformazione della città da centro agricolo a realtà ricca e dinamica. Presa in mano l’azienda fondata nel 1942 dal padre Pietro (1898-1949) e dallo zio Giovanni (1905-1957), portò Ferrero a essere celebre nel mondo con prodotti come Nutella, Rocher e Kinder, per citarne solo alcuni.