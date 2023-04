LECCE - Sabato 22 Aprile 2023, partire dalle ore 8:30, presso la sala congressuale dell'Art Hotel & Park in Lecce, avrà luogo il convegno "Up Date Mammella". L'evento, patrocinato dalla Casa di Cura "Prof. Petrucciani" di Lecce e dalla S.I.C.P.R.E (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) è un incontro monotematico finalizzato ad esaltare i valori della qualità della vita e della autostima della donna, con il contributo di Specialisti leccesi, pugliesi e nazionali, tra cui i Direttori delle Scuole di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva delle Università di Bari e di Foggia.Una giornata dedicata agli aggiornamenti scientifici sul trattamento della mammella, con l’obiettivo di esporre lo stato dell’arte attuale della diagnostica, la terapia del tumore mammario e le soluzioni estetiche degli inestetismi, ottenibili con la chirurgia plastica-estetica. Un” update” che prevede una prima sessione nella quale saranno approfonditi gli aspetti relativi alla diagnosi precoce, terapia medica, chirurgica e ricostruttiva del carcinoma mammario, per giungere poi agli aspetti estetici, che impegneranno nella seconda sessione i più noti e accreditati chirurghi plastici pugliesi ed italiani.All’evento parteciperà il Presidente Nazionale della S.I.C.P.R.E. Prof. Carlo Magliocca, in qualità di relatore, e il Presidente del Congresso il Prof. Ettore Brienza, per 25 anni già Direttore della Unità Operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.“È per noi motivo di orgoglio - afferma Sergio Capeto Petrucciani, Amministratore Delegato della Casa di Cura - sostenere questa importante iniziativa scientifica, considerato che la senologia, sia diagnostica che chirurgica, sia ricostruttiva che estetica, è uno dei settori di attività più rilevanti per la Clinica Petrucciani grazie all'apporto di qualificati professionisti e ad una meticolosa organizzazione assistenziale”.