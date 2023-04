LOCOROTONDO (BA) – Torna protagonista domenica 30 aprile 2023 a partire dalle ore 9:00 la giornata ecologica proposta e promossa dall'Amministrazione Comunale – Assessorato all'Ambiente e rivolta all'intera cittadinanza. Il concorso “Raccogli, pesa e vinci” premierà il cittadino, il gruppo di cittadini o le associazioni che raccoglieranno più rifiuti durante la passeggiata.Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al seguente numero 080.4356237 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.“La giornata ecologica – precisa il Vicesindaco e Assessore all'Ambiente Vitantonio Speciale – non è solo un'occasione importante per la pulizia del nostro territorio ma anche un prezioso momento di socialità e di condivisione. Il nostro obiettivo è quello di dare un contributo attivo all'ambiente, troppo spesso deturpato dalla maleducazione ed inciviltà di pochi.L'invito è rivolto a tutti i cittadini, piccoli e grandi, che hanno a cuore l'ambiente e il nostro territorio. Importante sarà prenotarsi per partecipare al fine di formare le diverse squadre che saranno smistate lungo tutto il tratto della circonvallazione. Ogni gruppo sarà munito di sacchetti per le diverse frazioni di rifiuti. Tra le raccomandazioni si consiglia l'utilizzo di un abbigliamento idoneo e di guanti. Vi aspetto numerosi e...buona raccolta!”