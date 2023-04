LOCOROTONDO (BA) – Il 30 aprile tutte le città del mondo celebrano la Giornata internazionale del Jazz promuovendo concerti jazz per rendere onore a questo genere musicale, con l'intento di rafforzare la cooperazione, la comunicazione, il dialogo, la cultura e la diversità.Locorotondo insieme ai comuni di Ceglie Messapica, Cisternino e Martina Franca promuovono un viaggio musicale che abbraccerà l'intera Valle d'Itria. La Villa Comunale di Locorotondo lunedì 1 maggio 2023 alle ore 11:00 ospiterà l'Itria Jazz Ensemble, che con le loro note ci faranno vivere un interessante viaggio all'interno del jazz.“Un'occasione – precisa il Consigliere Comunale incaricato allo Spettacolo Francesco Caramia - che non potevamo farci sfuggire per promuovere questo particolare genere musicale. Il Jazz è una forma d'arte dal forte valore istruttivo contribuendo ad alimentare il dialogo tra le Nazioni, il rispetto e l'uguaglianza del genere umano.Ringrazio i Comuni della Valle d'Itria che hanno sposato fin da subito questo progetto condividendone il valore morale intrinseco del jazz.La musica Jazz è da ascoltare, da vivere, da sentire, da assaporare nota dopo nota e quale occasione migliore della Giornata internazionale del Jazz? Vi aspetto tutti nella Villa Comunale di Locorotondo lunedì 1 maggio.”