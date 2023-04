PUTIGNANO (BA) - Due murales sui muri perimetrali delle scuole putignanesi “Perrone-Karusio” e “Di Mizio”. Sono gli interventi artistici, finalizzati alla valorizzazione della Biblioteca Comunale attraverso la street art, per i quali l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 40mila euro. Il primo dei due murales, dal titolo “La tribù dei libri”, sarà realizzato dall’illustratore, artista visuale e micro editore Ruggero Asnago - Ruggge a partire da martedì 11 aprile alla scuola primaria “Di Mizio”. Venerdì 14 aprile, alle ore 18:00 alla Biblioteca Comunale di Putignano, l’artista incontrerà il pubblico.Entrambi gli interventi artistici sono inseriti nel progetto “#IoSaròLettore”, finanziato dal P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e della promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7, Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. La valorizzazione della Biblioteca Comunale di Putignano prevederà, oltre all’intervento artistico dei due murales, anche forniture, tour sulla realtà aumentata per dare risalto alla storia culturale, alle eccellenze e al patrimonio artistico del territorio, percorsi laboratoriali e formativi.«La Biblioteca Comunale di Putignano si connette alla comunità, in particolare dei giovani e dei giovanissimi, futuri cittadini e lettori. E lo fa attraverso lo strumento della street art. Un modo – commenta Luciana Laera, Sindaca di Putignano – per dare voce a un messaggio, stimolare riflessioni, sviluppare il pensiero critico, favorire la crescita di una comunità più consapevole». «Tra le azioni messe in campo da questa Amministrazione – prosegue Rossana Delfine, Assessora alla Cultura di Putignano – la promozione della lettura e la valorizzazione della nostra Biblioteca hanno avuto un ruolo di primo piano e continuano ad averlo. Esempio ne è, anche, questo primo murale. Donato ai più piccoli e alla città tutta per raccontare la bellezza delle infinite storie, sogni, luoghi che si possono trovare tra le pagine di un libro».«Ho sempre pensato che la “lettura” debba essere una delle attività didattiche più importanti da realizzare in una scuola. Appassionare sin da piccolissimi i bambini alla lettura – commenta Mariana Buttiglione, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi-Stefano da Putignano” – significa contribuire allo sviluppo del linguaggio, consente di far sperimentare loro nuove emozioni e sensazioni, rafforzare l’attenzione e la memoria. Sono entusiasta all’idea che su una parete della nostra scuola primaria “Di Mizio” venga realizzato un murale che riprenda proprio il tema del “libro”, della lettura intesa come finestra sul mondo, in grado di suscitare fantasia e immaginazione, inserito in un contesto prettamente putignanese, del Carnevale e delle maschere».L’opera e l’artistaSul muro della scuola primaria “Di Mizio” prenderà forma a partire da martedì 11 aprile “La tribù dei libri”, ad opera dell’artista Ruggge (Ruggero Asnago), rientrante nel progetto #IoSaròLettore> di arte pubblica finanziato dall’avviso STHAR LAB della Regione Puglia e affidato dal Comune di Putignano all’Associazione culturale Pigment Workroom in collaborazione con l’artista Ruggero Asnago. L’opera è frutto della ricerca personale dell’artista sul tema delle maschere, del folklore e del carnevale rapportato al mondo dell'infanzia e alla voglia curiosa di nuove avventure. «Ho deciso di ribaltare il concetto di esploratore occidentale che scopre civiltà sconosciute – commenta Ruggero Asnago – e ho rappresentato 3 personaggi mascherati che trovano un libro aperto e, interrogandosi sull'oggetto, scoprono una nuova finestra sul mondo, da dove scaturiscono forme e colori, immaginazione e fantasia. Le migliori compagne di vita».Ruggero Asnago, illustratore, artista visuale e micro editore, classe 1984, vive e lavora a Milano e Lecce. Si occupa di immagine, installazioni artistiche e live performance. Da alcuni anni indaga il mondo del teatro di figura, con un focus sul teatro delle ombre, sviluppando mostre itineranti e spettacoli di live performance caratterizzati da videoproiezioni analogiche e marionette cinetiche. Partecipazione diffusa, workshops e residenze d'artista, sono elementi ricorrenti nella sua ricerca e ingredienti fondamentali per opere corali dai risultati sempre in evoluzione. Lavora come formatore nelle scuole e ha creato un ciclo di laboratori per bambini dedicati al teatro di figura e al sapere manuale. Le sue parate sono state ospitate da Triennale Milano, Ratatà festival Macerata, Comune di Jesi, Festival ORIENTEOCCIDENTE di Rovereto, Tenderete Festival di Valencia e altri ancora. I suoi disegni, le sue installazioni sono state ospitate in decine di volumi autoprodotti (e non) e in gallerie, festival, spazi d'arte, castelli e cantine.