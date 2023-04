ALBEROBELLO (BA) - Attimi di paura stanotte sulla Ss172 nei pressi di Alberobello. Per motivi ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una di esse si è ribaltata. In tutto i feriti sono quattro, tra cui un bambino. I feriti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118, giunte sul posto, al Di Venere, al Policlinico e al San Giacomo di Monopoli.Ad intervenire sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano per estrarre i feriti dalle lastre. Toccherà ai carabinieri ricostruire la dinamica di quanto accaduto.