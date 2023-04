BARI - Via libera della Giunta comunale al nuovo piano della Polizia Locale per aumentare i controlli serali e notturni con maggiore attenzione al rispetto del codice della strada per chi viaggia con scooter o altri dispositivi elettronici. Il programma prevede il potenziamento di alcuni servizi con un investimento di un milione e 100 milioni di euro.Il piano prevede che i vigili potranno scegliere se fare o no gli straordinari per attuarlo. L’obiettivo della Polizia Locale è quello di fare in modo che le piste ciclabili o le corsie riservate siano usate in modo corretto. Inoltre sarà impiegato il telelaser soprattutto nelle ore serali. Saranno 216 i vigili che invece saranno reclutati su base volontaria per i controlli nelle ore serali, quindi principalmente nei luoghi della movida.