- 42 anni, sono una vita. Quella spesa con impegno e passione dal comandante Antonio Bleve sempre nell’ufficio di Polizia Urbana di Alessano, nel Leccese. L’ultimo da Comandante Responsabile Area Vigilanza.Ha visto tanti sindaci avvicendarsi al governo del paese, di ogni colore politico. Ha assistito alle solenni esequie di don Tonino Bello, esattamente 30 anni fa di questi giorni.E poi alla visita pastorale del Sommo Pontefice, aprile 2018, in occasione dei 25 anni del dies natalis del Vescovo di Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Giovinazzo, che ad Alessano era nato nel 1935.Ha visto il paese crescere, trasformarsi, a cavallo del XX e XXI secolo. Ma anche l’inarrestabile declino politico e culturale, ormai esponenziale.La tolleranza ha ispirato il suo lavoro quotidiano su un territorio molto vasto (comprende anche Montesardo e la Marina di Novaglie). Bleve è stato un vigile di grande disponibilità e umanità, empatia, comprensivo con tutti i cittadini, sempre attento a sentire le ragioni di tutti.Raggiunti i 67 anni agli inizi del marzo scorso, Bleve è andato in pensione. La cerimonia del commiato dal suo ufficio ha avuto momenti di intensa commozione.Vi hanno partecipato il sindaco, il vicesindaco, gli assessori, inclusa la figlia Cinzia, biologa nutrizionista, che siede in Consiglio Comunale dall’ottobre 2021, e ovvio i colleghi di tanti anni. “Non ho mai fatte male a nessuno…”, ha detto fra l’altro emozionato il comandante con la voce che tremava. L’applauso che è seguito è stato il giusto riconoscimento a un operatore della Polizia Urbana sempre dalla parte dei cittadini, che mai si è vestito di autorità. E per questo rispettato e benvoluto dall’intera comunità.Al Comando dell’Ufficio di Polizia Urbana del paese ora è subentrato, a scavalco, Simone Simione, proveniente da Castrignano dei Greci.