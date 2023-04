ALTAMURA (BA) - Grave incidente sulla provinciale tarantina, nel tratto che collega Altamura a Gravina. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un'auto per cause ancora ignote. Secondo le prime informazioni, sembra che l'auto stesse sorpassando il camion quando quest'ultimo ha svoltato senza accorgersi dell'auto di passaggio, urtandola sul fianco e poi ribaltandosi.Il camion, a causa dello scontro, è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. Ad intervenire sul posto gli operatori del 118 per soccorrere le tre persone rimaste ferite.