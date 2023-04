via Inter fb





Lukaku fallisce quattro o cinque nette possibilità di timbrare la marcatura. Ochoa è felino sui tiri del belga, sui colpi di testa. Il portiere messicano è miracoloso soprattutto nel secondo tempo che nega il raddoppio con un doppio intervento. La palla non vuole più entrare per l'Inter: il tiro di Barella si stampa sul palo e un'altra zuccata di Lukaku termina sulla traversa.





L'imprecisione sotto porta e la mancanza di brillantezza sono iniezione di fiducia per la Salernitana che sfrutta gli spazi e vola in contropiede. Fino alla parabola dalla corsia di destra di Candreva che sorprende Onana e regala ai campani il sesto risultato utile consecutivo.

La parabola di Candreva che fa infilarsi all'incrocio della porta beffa Onana e l'Inter. La rete dell'ex all'ultimo minuto aumenta i rimpianti dei nerazzurri che sprecano una lista lunga di occasioni. La trasferta all'Arechi sembra in discesa per l'Inter che nei primi minuti di gara va in vantaggio con Gosens. Gli ospiti si mangiano potrebbero raddoppiare grazie alle numerose ripartenze.