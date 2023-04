ANDRIA (BT) - Attimi di paura per un 40enne giunto ieri pomeriggio al 'Bonomo' di Andria con una ferita alla coscia che si pensa sia stata causata da frammenti di un pallino di un'arma da caccia. Il 40enne secondo le prime ricostruzioni si trovava in campagna, alle porte della città e poco distante da Castel del Monte, alla ricerca di asparagi.Durante la caccia ha avvertito un forte bruciore alla gamba con copiosa perdita di sangue. L'uomo è riuscito a salire sulla sua auto e raggiungere l'ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Ad intervenire sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno indagando sull'accaduto.