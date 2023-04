via Ssc Bari fb

Corsi e ricorsi storici anche per Pisa-Bari 1-2. Il risultato precedentemente menzionato decise anche il confronto tra nerazzurri e biancorossi, sempre in Serie B, disputato all'Arena Garibaldi di Pisa l'8 novembre 1970. Alle reti baresi di Pienti al 18' e di Busilacchi al 68' risposero i pisani con il momentaneo 1-1 siglato al 49' da Pazzaglia. Cinquantatre anni dopo quel successo, il Bari vince per la terza volta a Pisa.Prima della vittoria ottenuta nel pomeriggio di domenica 23 aprile 2023, i galletti si imposero sul Pisa per 0-1 il 29 marzo 2009 con rete di Guberti. Essa fu decisiva per la promozione diretta in Serie A e consegnò all'allenatore biancorosso Antonio Conte, il record di 10 vittorie esterne consecutive. Quest'ultimo primato è stato eguagliato da Michele Mignani che ha ottenuto il "suo" decimo successo esterno a seguito dell'1-2 che ha deciso la gara di cartello della 34ma giornata della Serie B edizione 2022-23.