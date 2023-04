“Donare Ci Dona”: è questo il motto dei nostri donatori che credono fortemente nel valore solidale di questo gesto di enorme aiuto per chi si trova in condizioni di sofferenza o di emergenza. In prossimità dell’estate ritengo che si debba calendarizzare le donazioni in modo da evitare di avere mesi in cui c’è sovrabbondanza di sangue, al punto che potrebbe diventare inutilizzabile, mentre in altri periodi dell’anno, soprattutto nella stagione estiva, le necessità aumentano e non sempre c’è abbastanza disponibilità e questo non va bene” – ha concluso Montaruli.

ANDRIA (BT) - Una giornata di intensa attività quella della Polizia di Stato nella ricorrenza dei 171 dalla fondazione. Mentre nel cortile della Questura di Barletta Andria Trani, nella città di Andria, il Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani , dott.ssa Rossana Riflesso davano inizio ai riti celebrativi dell’importante ricorrenza, nel cortile adiacente, sempre all’interno della Questura, un’autoemoteca della ASL BT raccoglieva le donazioni di sangue anche degli Agenti della Polizia di Stato. Tra i donatori che si sono prenotati nei giorni precedenti anche quelli facenti capo all’Associazione di Impegno Civico “Io Ci Sono!” di Andria.Sul posto è intervenuto il Presidente del sodalizio, l’Attivista Sociale Savino Montaruli il quale, puntuale ogni tre mesi, non fa mancare la sua donazione di sangue in qualità di Socio Avis.Poco prima che la carovana di ragazzi e di agenti si spostasse verso Castel del Monte dove si è conclusa l’intera manifestazione dei 171 anni di fondazione della Polizia di Stato, lo stesso Presidente Montaruli ha dichiarato: “ogni volta che l’autoemoteca fa tappa nella città di Andria non facciamo mai mancare il nostro supporto e la nostra donazione di sangue, come facciamo ad ogni scadenza presso il locale centro dell’Ospedale civile.