Doveva essere ancora pubblicato e già era virale: “Mon Amour”, il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (Doppio Platino), ha consacrato la sua autrice come regina del pop spopolando e raggiungendo subito dei risultati importanti su tutte le piattaforme digitali e diventando virale da YouTube a TikTok. Il brano porta la firma di Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef.

E' online il video per la regia di Giulio Rosati che, riprendendo il concetto del brano di liberarsi da un passato deludente per correre verso il futuro, con ironia e leggerezza vede Annalisa affrontare il tema della vendetta. Così Annalisa si riappropria metaforicamente di se stessa, come si evince dal finale del videoclip.

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta; – racconta Annalisa - e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.” Annalisa per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago (MI).

L’appuntamento “Annalisa il Forum” è previsto per sabato 4 novembre, un evento unico per cantare e ballare le hit della cantautrice ligure.