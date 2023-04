Dal 29 marzo fino al 25 aprile, Mandarina Duck, brand bolognese specializzato in pelletteria e articoli da viaggio, sarà protagonista delle strade di Milano con due tram brandizzati con la campagna Spring-Summer 23 “Le Voyage”, un inno al viaggio e al tema della scoperta.

Un’avventura nella creativa città di Marrakesh è la storia raccontata nella Campagna SS23 che si rispecchia nella scelta del tram, un mezzo storico e simbolico che ogni giorno attraverserà il capoluogo lombardo andando ad esplorare ogni angolo della città e scoprendone tutti i dettagli.

Sui tram sarà raffigurata da un lato la campagna SS23 mettendo in primo piano alcuni dei prodotti di punta della collezione, tra cui l’iconico trolley Logoduck proposto in una nuova veste, il must-have per eccellenza della stagione che unisce la praticità ed efficienza allo stile colorato e minimal che caratterizza l’intera collezione; dall’altro lato, invece, un tripudio di giallo, colore simbolo del brand che da sempre identifica e contraddistingue Mandarina Duck: un colore acceso, vivace e che rimanda alle calde giornate estive all’insegna del viaggio.

Visibili in tutto il centro milanese, i tram firmati Mandarina Duck affermano ancora una volta il brand come creativo, originale e con uno stile contemporaneo, perfetto per un consumatore curioso e sempre in movimento.