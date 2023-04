Annalisa si afferma come la regina del pop e il successo del nuovo singolo “Mon Amour” continua a crescere: non solo sta scalando le classifiche di vendita raggiungendo la top10 su Spotify, il n. 1 su Shazam e Top 5 su Apple, ma raggiunge oggi la prima posizione di EarOne consacrandolo il brano più trasmesso dalle radio italiane. Il brano guida anche la classifica EarOne airplay TV.

“Mon Amour” è il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (Doppio Platino), un pop dance che fa scatenare mentre parla di relazioni finite e pronte a cominciare che, diventato virale ancora prima della sua pubblicazione, vanta oggi 9 milioni e mezzo di streaming, oltre 4 milioni di visualizzazioni per il video, 168 milioni di views e oltre 100 mila creazioni su TikTok dove è il secondo brano nella hot 50.

Annalisa per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago (MI). L’appuntamento “Annalisa il Forum” è previsto per sabato 4 novembre, un evento unico per cantare e ballare le hit della cantautrice.