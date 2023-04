(Foto OFMcap)

OTRANTO (LE) - Una grande notizia per l'Arcidiocesi di Otranto: Mons. Francesco Neri è il nuovo arcivescovo. Lo ha nominato oggi Papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Donato Negro.





Per quel che riguarda Mons. Neri, finora consigliere generale dell’Ordine dei Frati Minori cappuccini, è nato il 21 dicembre 1959 a Catanzaro. Ha emesso la professione perpetua nell’Ordine dei Frati Minori cappuccini il 7 ottobre 1990 ed è stato ordinato sacerdote il 6 luglio 1991. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, ha conseguito anche la Laurea in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha ricoperto i seguenti incarichi: docente di Cristologia, Teologia Trinitaria e Antropologia teologica (dal 1994); maestro dello studentato teologico di Bari Santa Fara (1995-2006); assistente della sezione diocesana dell’Unione giuristi cattolici (1998-2006); vicario provinciale della Provincia Cappuccina di Puglia (2003-2006); ministro provinciale della Provincia Cappuccina di Puglia e presidente della Cism regionale pugliese (2006-2012); membro del Consiglio presbiterale dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto (2007-2012); vice-preside della Facoltà teologica pugliese (2012-2018); direttore dell’Istituto teologico di Bari Santa Fara (2015-2017); rettore del Collegio internazionale San Lorenzo da Brindisi a Roma (2017-2018). Dal 2018 è consigliere generale dell’Ordine a Roma. È stato inoltre membro della Commissione mista Conferenza episcopale pugliese-Vita consacrata, direttore della rivista "Italia francescana" della Conferenza italiana dei Ministri provinciali cappuccini, assistente locale dell’Ordine francescano secolare e della Gioventù francescana.