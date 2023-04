BARI - Sono stati individuati con decreto prefettizio dal Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, i tratti di strada dove sarà possibile installare autovelox per il controllo della velocità. La decisione è stata presa dopo un'attenta analisi dei dati forniti dall’Osservatorio sull’incidentalità stradale. Spicca in testa alle priorità la Ss16 (vedi tabella), nel territorio di Bari, da nord a sud, considerata ormai una delle strade più pericolose.“La sicurezza dei trasporti su strada e del traffico veicolare - si legge in una nota della Prefettura - è stata al centro di una serie di incontri tenutisi nella Prefettura di Bari nel corso dei mesi appena trascorsi. Pertanto, all’esito del monitoraggio sull’incidentalità stradale in seno all’Osservatorio insediato presso la Prefettura e della conferenza di servizi appositamente istituita, il Prefetto di Bari ha provveduto ad emanare il nuovo decreto prefettizio con il quale sono stati individuati i tratti stradali, nell’ambito della Città Metropolitana di Bari, sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, volti al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 (eccesso di velocità) e 148 (divieto di sorpasso) del C.d.S. (escluse autostrade e strade extraurbane principali) senza obbligo della contestazione immediata di cui all’art. 200 del C.d.S. Il Prefetto di Bari rinnova l’invito a tutti gli automobilisti a moderare la velocità, anche nei tratti di strada non contemplati nel presente decreto, al fine di tutelare la propria incolumità e quella degli altri”. Ovviamente le postazioni per il controllo dovranno essere opportunatamente segnalate e ben visibili.