Non ci sono documenti scritti dei testi più datati. I mareccone sono per lo più tramandati oralmente e musicalmente. Accompagnamento con chitarre e mandolini e col catamaume, un grosso barattolo in latta, con una pelle d’agnello inumidita ed un foro al centro. Un’asticella al centro produce il suono per sfregamento. L’iniziativa per il giorno di Pasqua è organizzata interamente dalla neo Cumbagneie di Sbulacchie, composta da un gruppo di amici ritrovati che rappresentano alcune parrocchie locali, quest’anno vi è la collaborazione della Caritas Cittadina e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Trinitapoli.





Il ricavato e le donazioni andranno in beneficenza, istituita una raccolta di viveri per la Caritas e successivamente il ricavato andrà per il restauro della Chiesa Madre di Santo Stefano.

La Cumbagneie di Sbulacchie presenta domenica 9 aprile nel giorno della Santa Pasqua ore 10 la tradizionale manifestazione del Mareccone 2023.Si tratta di canti folkloristici, satirici in quartine, a descrivere gli eventi di attualità cittadina, rappresentano una forma espressiva e musicale tipica della zona di Trinitapoli, per quanto concerne la lingua e la funzione sociale di denuncia e irriverenza.