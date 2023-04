Luci: Mark Baker (Verve), Roberto Colabufo (Equilibrio Dinamico)

Costumi: Andrew Walker, Adrian Bernal e Alled-Martinez (Verve), Franco Colamorea (Equilibrio Dinamico)

Direttrice di sala prove: Livia Massarelli (Equilibrio Dinamico)



BOTTEGHINO



Tel: 080 542 7678

Biglietti acquistabili al botteghino del Teatro Abeliano (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3, Bari)

Dal martedì alla domenica (ore 17.30 - 19.30)

Online biglietti disponibili su Vivaticket



INFO: +39 3485693188

BARI - Nell’ambito della programmazione di Porta d’Oriente - Centro Nazionale di Produzione per la Danza della compagnia ResExtensa, sostenuto da Ministero della Cultura e da Regione Puglia, il Teatro Abeliano di Bari, lunedì 17 aprile alle ore 20:00, ospita lo spettacolo WE ARE NOW: appuntamento dedicato alla danza contemporanea organizzato dai due programmi internazionali Equilibrio Dinamico Ensemble, progetto di formazione ideato dalla coreografa e direttrice artistica Roberta Ferrara e Verve, compagnia del corso di laurea specialistica della Northern School of Contemporary Dance di Leeds (UK) diretta da Matteo Marfoglia.Saranno in scena trentaquattro danzatori di diversa nazionalità in sette coreografie differenti per una serata che segna l’unione di due realtà geograficamente distanti ma che portano avanti la stessa missione: mettere in relazione diversi coreografi di caratura internazionale con giovani danzatori che ogni anno si candidano per essere parte di un programma esclusivo con prime assolute dei coreografi ospiti.Un appuntamento che celebra i dieci anni di Equilibrio Dinamico Ensemble, progetto di formazione nato in seno a Equilibrio Dinamico, compagnia di repertorio riconosciuta dal Ministero della Cultura - Direzione generale dello spettacolo come soggetto di produzione danza Under35 e supportata dalla Regione Puglia e Comune di Bari, che si è posta sotto i riflettori per essere un unicum nel panorama della danza italiana. Alla base del progetto artistico della compagnia l'esigenza per la coreografa e direttrice artistica Roberta Ferrara di offrire un ambiente per i giovani danzatori dove riconoscersi, sperimentare, approfondire le proprie capacità, scoprire i propri punti di forza, maturare conoscenza e consapevolezza tramite lo studio e le diverse esperienze con numerosi professionisti del panorama internazionale della danza contemporanea.Dichiara Roberta Ferrara: «ENSEMBLE è una sfida prima di tutto sotto il profilo umano; una sfida che dura da dieci anni. Il mio obiettivo è quello di “deragliare” la strada dei giovani, in modo che possano aprirsi al nuovo, alla conoscenza, abbandonando il giudizio non costruttivo. Osservare, saper ascoltare, imparare a pensare, riconoscersi e amarsi. Si sceglie il proprio futuro con consapevolezza.»Equilibrio Dinamico Ensemble rappresenta un’esperienza di crescita personale e professionale in cui giovani danzatori e danzatrici hanno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con ospiti internazionali, caratteristica che contraddistingue la proposta di Equilibrio Dinamico, sempre centrata sul confronto con vari linguaggi e bagagli artistici e umani, sviluppando una poetica intima e personale, offrendo una formazione individuale e nel contempo favorendo il lavoro di squadra, un confronto continuo.Questa edizione speciale è denominata Equilibrio Dinamico Ensemble Gold Edition, dove il color oro scelto per questa decima edizione è simbolo di lucentezza e massima luminosità inteso come un invito alle qualità interne che brillano in ogni partecipante e che questo percorso mira a mettere in luce; i giovani selezionati hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e prendere parte alle creazioni di alcuni dei più importanti coreografi del panorama internazionale della danza contemporanea come Pablo Girolami, KOR'SIA, Lior Tavori, Faye Tan, Guy Shomroni, Jamaal Burkmaar e Imre van Opstal. È prevista, inoltre, una trasferta a Leeds (UK) all’interno della programmazione del Riley Theatre, Teatro con sede presso la Northern School of Contemporary Dance il prossimo 29 aprile.WE ARE NOWEquilibrio Dinamico Ensemble & VerveCoreografie:E=ItR di Pablo GirolamiThe Garden di KOR'SIAThis is not over yet di Lior TavoriNo endings and no beginnings di Faye TanGià lo sai di Guy ShomroniAn Evening With… di Jamaal BurkmaarPink Moon di Imre van Opstal