BARI - Dopo il grande successo del 2022 - con la presenza di 250 espositori e 50.000 visitatori - dal 22 al 25 aprile torna Expolevante, la rassegna del tempo libero ospitata a Bari negli spazi della Nuova Fiera del Levante. Come nella passata edizione, che ha decretato l’attesa rinascita della rassegna, anche quest’anno l’Automotoclub Storico Italiano è presente con un intero padiglione dedicato ai veicoli storici, per un connubio perfetto tra cultura dei motori, risvolti sociali e quella straordinaria forma di turismo lento promossa dal motorismo d’antan.Insieme ad ASI saranno protagonisti numerosi Club Federati della Puglia: Aste e Bilancieri di Bitonto, Old Cars Club e Club Automobile e Antica Carrozza di Bari, Rombo Arcaico di Gravina in Puglia, Scuderia Fieramosca di Barletta, Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici “I Delfini” di Taranto. Grazie al loro coinvolgimento è stato messo a punto un fitto programma di appuntamenti e di attività per il coinvolgimento dei visitatori.Sabato 22 aprile, alle 10.30, verrà inaugurato il padiglione con la presenza del neo-rieletto presidente ASI Alberto Scuro insieme al presidente della Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi, alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni. Domenica 23 aprile, nell’area esterna adiacente il padiglione, si svolgerà la sessione di omologazione per il rilascio dei Certificati ASI ad una trentina di moto storiche di particolare pregio e rarità. Martedì 25 aprile, infine, è prevista un’esibizione di abilità con le auto storiche (dalle ore 10 alle 13) e la disputa dei Mini Gran Premi per bambini su auto a pedali, iniziativa benefica organizzata da ASI Solidale insieme ad Unicef.In tutti i giorni di apertura di Expolevante, all’interno e all’esterno del padiglione ASI saranno esposte non solo auto e moto storiche dagli anni ’20 all’epoca d’oro della Dolce Vita, ma anche i veicoli utilitari che hanno contribuito alla rinascita del Paese nel dopoguerra e anche una sezione speciale dedicata ai go-kart delle origini, che il 10 settembre saranno alla Pista Salentina di Ugento per la prima edizione della vivace kermesse “Salento Storico”. Inoltre, nello spazio di ASI Solidale verrà presentata l’iniziativa “Classica & Accessibile” per il motorismo storico senza barriere con l’esposizione di una Lancia Fulvia Coupé del 1972 dotata di comandi manuali adatti alla guida delle persone diversamente abili.Expolevante 2023 seguirà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal 22 al 25 aprile dalle 10.00 alle 21.30. Biglietti di ingresso interi a 3,50 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni di età.“Expolevante si conferma un appuntamento irrinunciabile per ASI – ha sottolineato il Presidente Scuro – perché ci permette di portare la cultura e i valori del motorismo storico tra il grande pubblico e in un contesto ideale, in una regione dove il collezionismo e l’amore per i veicoli storici sono particolarmente sentiti.”