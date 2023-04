BARI - Martedì 18 Aprile 2023, alle ore 15.30 si terrà “IL NOSTRO PRIDE”, evento conclusivo del progetto “UGUAGLIANZA ARTISTICA” del Centro di Servizio di Volontariato San Nicola in collaborazione con l’Associazione CUCCIOLO nell’ambito del percorso di Coprogettazione – Formazione Indiretta Generazione 2030 e sviluppato durante il tavolo “PARITA’ DI GENERE”.Il progetto vede come partner istituzionale il “26 Circolo Didattivo Monte San Michele” –BARI-, luogo all’interno del quale si svolgerà l’evento finale.Il percorso artistico è focalizzato sull’uguaglianza di genere/gender e sul rispetto dell’altro. Sono stati realizzati lavori artistici manuali da dodici donne corsiste volontarie che hanno lavorato con l’ausilio di materiale interattivo e non, attraverso la scoperta di nuove tecniche di pittura e recupero di materiali.Il percorso ha dato la possibilità alle corsiste di affrontare e conoscere nuove tematiche e nuovi termini sulla parità di genere/gender, andando a scavare in profondità sulle tematiche artistiche e mettendo in risalto autori/artisti del passato e della modernità che affrontano e hanno affrontato le tematiche oggetto della formazione. Oltre alla parte prettamente teorica sulla conoscenza delle tematiche specifiche, si è tenuta una parte operativa ludica con giochi interattivi.Le corsiste al termine della formazione hanno realizzato singolarmente cinque manufatti con relative schede di presentazione, rispondenti alle tematiche trattate durante gli incontri, secondo una loro personale e soggettiva interpretazione.L’evento conclusivo si terrà martedì 18 Aprile 2023 alle ore 15.30 presso il 26° C.D. Monte San Michele di Bari, dove avverrà la consegna degli attestati di formazione e la visione delle opere prodotte dalle corsiste con un video che racconta alcuni momenti del percorso effettuato. All’evento parteciperanno il presidente e il direttore del CSVSN Rosa Franco e Alessandro Cobianchi.