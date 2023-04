Grande successo per l’edizione del Mareccone 2023 presentato a Trinitapoli dalla Cumbagneie di Sbulacchie nell’ottava di Pasqua il 16 aprile. L’evento folcloristico, doveva essere presentato alla cittadinanza il giorno di Pasqua il 9 aprile, rinviata per causa maltempo.Dopo diversi anni di silenzio, i casalini hanno potuto ascoltare strofe in dialetto trinitapolese, canti folkloristici, satirici in quartine, che descrivono alcuni episodi trascorsi della vita locale e non solo, anche nazionale, rappresentata con una forma espressiva e musicale tipica della zona di Trinitapoli, per quanto concerne la lingua e la funzione sociale di denuncia e irriverenza. Non ci sono documenti scritti dei testi più datati. I mareccone sono per lo più tramandati oralmente e musicalmente.Si respirava aria di misica, gioia, accompagnamento con chitarre e mandolini e col catamaume, un grosso barattolo in latta, con una pelle d’agnello inumidita ed un foro al centro. Un’asticella al centro produce il suono per sfregamento. La lodevole iniziativa è stata organizzata interamente dalla neo Cumbagneie di Sbulacchie, composta da un gruppo di amici ritrovati che rappresentano alcune parrocchie locali. Novità di quest’anno la collaborazione della Caritas Cittadina e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Trinitapoli.Il ricavato e le donazioni, come spiegato dagli stessi organizzatori, andranno sempre in beneficienza, verrà istituita una raccolta di viveri per la Caritas e successivamente parte della raccolta fondi andrà interamente per il restauro della Chiesa Madre di Santo Stefano.