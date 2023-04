BARI - Dramma a Japigia dove, intorno alle 15, un ragazzo di 18 anni è caduto dal quinto piano di una palazzina. Ad intervenire sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Al momento il 18enne versa in condizioni disperate e la sua vita sembra essere appesa a un filo. La Scientifica è arrivata al pronto soccorso per i rilievi. Non è chiaro perché il giovane abbia tentato il gesto estremo.