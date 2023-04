LECCE - Nauna Cantieri Musicali, con il Patrocinio della Provincia di Lecce - Salento d’Amare e la partecipazione dei Comuni di Melendugno, Martano, Soleto, Galatina, Galatone, Nardò, presenta TRAMMARI - SUONI, TRACCE E VISIONI IN CAMMINO, rassegna culturale itinerante di Enza Pagliara e Dario Muci, con Gianluca Longo e Antongiulio Galeandro, in programma dal 16 al 21 maggio 2023 in sei comuni del Salento.Nauna è un’associazione di promozione sociale nata con il fine di preservare e valorizzare le tradizioni popolari e la cultura orale del territorio salentino. Questa volta lo fa con un progetto di riattivazione delle trame di un antico tessuto stradale salentino di cui la Via Traiana Calabra e la Via Sallentina (due antiche strade romane) rappresentano l’ordito. Con partenza martedì 16 maggio da Roca Vecchia e arrivo domenica 21 maggio a Santa Maria al Bagno, TRAMMARI è un vero e proprio cammino “musicale” volto alla promozione del territorio attraverso suoni, tracce e visioni, dall’Adriatico allo Ionio, passando per ambienti rurali, storici e naturalistici di assoluto pregio.Su strada, a percorrere a piedi queste traiettorie trasversali tra le due coste della penisola salentina, saranno gli stessi ideatori, i musicisti e ricercatori di tradizioni orali Enza Pagliara e Dario Muci, e i compositori e musicisti Antongiulio Galeandro e Gianluca Longo. Si faranno interpreti del lungo concerto a sei tappe fatto di canti, “cunti”, poesie, tradizioni, testimonianze (alle ore 20.30, ingresso libero).Martedì 16 maggio: ROCA VECCHIA – marina di MELENDUGNO, LUNGOMARE MATTEOTTIMercoledì 17 maggio: MARTANO, PIAZZA CADUTIGiovedì 18 maggio: SOLETO, PIAZZA MUNICIPIOVenerdì 19 maggio: GALATINA, PIAZZETTA ORSINISabato 20 maggio: GALATONE, PIAZZA COSTADURADomenica 21 maggio: SANTA MARIA AL BAGNO – marina di NARDÒ, MONTE CROCEPer ogni tappa, oltre all’evento musicale serale delle ore 20.30 costruito in base alla storia e alla tipicità del luogo ospitante, sono previste visite guidate, passeggiate e altre iniziative di coinvolgimento del pubblico in centri storici, musei, aree archeologiche e altri luoghi di interesse, sempre alle ore 18.00. Il programma di queste attività è gestito da enti e associazioni locali. Per informazioni, costi e prenotazioni: Scavi di Roca naunacm@gmail.com , Martano e Soleto 320 1990322, Galatina 334 6291335, Galatone e Nardò/S.Maria al Bagno 349 6799790.Martedì 9 maggio alle ore 17.30 l’atrio di Palazzo Adorno a LECCE accoglierà l’Anteprima di Trammari: sarà un momento di presentazione del progetto aperto al pubblico, con l’intervento di tutti i soggetti partecipanti e un breve estratto degli spettacoli. Ingresso libero.Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Nauna edizioni