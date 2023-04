Durante l’evento, di cui lo studio barese è stato “platinum sponsor”, sono stati assegnati riconoscimenti a personalità italo-americane che si sono distinte del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo e della politica.

(Serata di gala NIAF)

(L’attore Usa Joseph Charles John Piscopo, meglio conosciuto come Joe Piscopo)

La missione della NIAF è appunto quella di preservare, proteggere e promuovere il patrimonio culturale italo-americano, mediante l’assegnazione di borse di studio, la promozione di programmi formativi e l’organizzazione di eventi a favore di politiche italo-americane attraverso capi di governo, funzionari diplomatici e professionisti della politica.“La nostra missione è di eliminare le distanze, geografiche, linguistiche e burocratiche, per agevolare chi ama l’Italia”, afferma l’avv. Aurelio Augusto Metta.Un team di avvocati bilingue presente nelle principali città d’Italia e guidati dal socio Nicola Maria (Nick) Metta, residente negli Stati Uniti, assiste clienti privati e aziende nord americane con questioni legali in tutta Italia, principalmente in ambito di pianificazione patrimoniale e fiscale internazionale, diritto immobiliare, successioni, immigrazione e cittadinanza.“È un immenso piacere assistere cittadini esteri per acquistare una casa in Italia, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, o per recuperare gli immobili che appartennero ai propri avi: queste persone hanno un grande amore per l’Italia e per loro significa poter realizzare un sogno”, dice l’avv. Nicola Maria Metta.