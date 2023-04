BARI - L’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che, presso il Centro servizi per le Famiglie di San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo, sarà attivo a partire da questa settimana il nuovo sportello di ascolto e sostegno pedagogico al servizio di una rete di strutture scolastiche del territorio, a partire dall’I.C. Eleonora Duse.Il servizio, gratuito, è rivolto a docenti, genitori, nonni ed educatori al fine di supportarli nel difficile compito educativo: vi si accede su appuntamento ogni venerdì dalle ore 9.30 alle 12.Si tratta di un progetto realizzato con il contributo del dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri.Questa settimana prenderà il via anche il tutoring scolastico del progetto “Fuoriclasse”, finalizzato a sostenere e potenziare le motivazioni, l’autonomia e l’apprendimento degli alunni nella scuola primaria attraverso percorsi di inclusione e attività di accompagnamento allo studio che garantiscono un supporto di tipo inclusivo concordato con il corpo docente e attività socializzanti.Diversi gli obiettivi formativi del percorso di tutoraggio, in particolare: · supporto socio-pedagogico nel contesto classe · cooperazione tra gli alunni dei gruppi classe · potenziamento didattico · rafforzamento dei livelli di partecipazione e impegno verso le attività scolastiche · maggiore autonomia di studio e valorizzazione delle differenze.Il progetto Fuoriclasse si svolgerà il mercoledì mattina, dalle ore 9 alle 12, nelle classi della scuola primaria del plesso E28 dell’I.C. Duse attraverso un affiancamento dei docenti da parte di educatori qualificati, che propongono agli alunni attività ludico-creative individuate per stimolare la socializzazione e la cooperazione e per consolidare i processi di apprendimento dei più piccoli.Il Centro servizi per le Famiglie di San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo e Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità, gestito in Ati dalla fondazione Giovanni Paolo II e dalle cooperative sociali Gea, Progetto Città e Occupazione e Solidarietà, si trova su lungomare IX Maggio 78.Per informazioni e per partecipare alle attività in programma è possibile contattare il 345 3892036 o scrivere a csf.sangirolamo@fgp2.it.