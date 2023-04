BARI - La Regione Puglia, con il supporto di Puglia Sviluppo, sarà rappresentata in Germania, dal 17 al 21 aprile, ad Hannover, con una delegazione di dieci imprese. Questa importante fiera, giunta alla 75 edizione, è l'evento più importante al mondo per il settore delle tecnologie industriali e vanta collaborazioni di validi esperti, decisi a costruire l’industria del futuro. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano di Taranto.Per questa edizione, denominata “Industrial Transformation – Making the difference” - prosegue -, vi saranno più di 6mila espositori e più di 8mila prodotti, che metteranno in evidenza le nuove tecnologie e soluzioni per un’industria innovativa , attenta all' ambiente e alla digitalizzazione per avere fabbriche che riducano le emissioni di carbonio.Partecipare a questa importante manifestazione per le imprese pugliesi , permetterà di creare nuove opportunità di collaborazione con gli operatori internazionali e presentare prodotti innovativi, rafforzando così l’immagine del settore della meccanica-meccatronica e dell’industria 4.0 pugliese, in un mercato, quello tedesco, particolarmente ricettivo nei confronti dei prodotti e delle tecnologie made in Puglia.Il Presidente Emiliano evidenza che gli amici tedeschi sono primi partner della Puglia sia per le esportazioni che per le importazioni di tutti i settori e di quello della meccanica e meccatronica. La Puglia, nel 2022, ha esportato in Germania, merci del valore di oltre 1,6 miliardi di euro , di più rispetto l'anno precedente.Il settore della meccanica e meccatronica pugliese è molto apprezzata all'estero con un fatturato complessivo di circa 3,3 miliardi di euro nel 2022, quasi il 33% dell’intero fatturato export regionale.E come evidenzia l'assessore Delli Noci , da questa fiera, ci si aspetta molto, come per esempio, collaborazioni e opportunità per creare nuovi investimenti in Puglia.Le dieci imprese della delegazione avranno una postazione personalizzata, con la possibilità di partecipare ad eventi e conferenze sulle principali innovazioni del mercato internazionale soprattutto in tema di digitalizzazione ed ecosostenibilità. Delle 10 imprese delegate pugliesi, 2 sono della provincia di Taranto: Befreest (Taranto) e Euronet (Grottaglie – Ta).Nell’edizione 2023 il Paese partner di Hannover Messe è l’Indonesia, che rappresenta la maggiore potenza economica dell’area Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, e parteciperà all’evento con una delegazione di circa 150 aziende.