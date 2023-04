COLOGNO MONZESE (MI) - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro, l’ottavo della carriera, a Fedez per la recente vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e figli.«Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?», chiede il tapiroforo di Striscia.«Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù», risponde Fedez. E sulle spese pazze durante il soggiorno nella città degli Emirati Arabi Uniti, molto contestate sui social, il cantante aggiunge: «Uno può spendere i propri soldi come vuole».Nega invece di avere problemi con Luis Sal, amico e co-conduttore - ma da qualche tempo scomparso - del podcast Muschio Selvaggio. «In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone».Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.