Dai viticoltori delle Langhe ai centenari della Barbagia, questo libro è un viaggio che tocca tutte le regioni d’Italia e ci offre di ognuna uno scorcio inedito sulle sue tradizioni e sull’impegno dei suoi abitanti a riscoprirle e preservarle. Beppe Convertini è molto amato dal pubblico di ogni età, pugliese doc originario di Martina Franca, col suo sorriso, la sua professionalità e la sua empatia con il pubblico di ogni età si e' raccontato attraverso una chiacchierata con la dirigente scolastica Roberta Leporati".

LOCOROTONDO (BA) - Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Locorotondo la segnalazione di un'importante presenza in città: "Ha fatto tappa a Locorotondo sabato 8 aprile 2023 presso la Mondadori Store di Quinto colore Beppe Convertini, il conduttore televisivo della famosa e seguitissima trasmissione televisiva Linea Verde in onda su RAI 1 tutte le domeniche, per presentare il libro "Paesi miei" In viaggio con - Linea Verde- alla scoperta delle tradizioni d' Italia. Edizioni RAI Libri.Il nostro Paese - continua la nota - è una vera e propria miniera di tesori artistici, paesaggistici, gastronomici. Beppe Convertini ci accompagna, insieme a “Linea Verde”, alla scoperta di alcuni di essi, quelli che appaiono meno di frequente nelle guide turistiche, attraversando la penisola da nord a sud e raccontandoci tutti i retroscena dei meravigliosi incontri che la conduzione del programma gli ha permesso di fare.