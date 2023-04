I professionisti che presteranno le loro preziose competenze all'interno de "Il Faro" saranno al fianco di minori, coppie e famiglie, singoli e professionisti che avranno necessità di fruire di servizi quali la mediazione familiare, la negoziazione collaborativa, lo spazio neutro con incontri protetti e facilitanti, la mediazione civile e commerciale, la consulenza psicopedagogica, la mediazione penale, la psicologia e la psicoterapia, la coordinazione genitoriale ed i gruppi di parola, la consulenza-mediazione scolastica, ascolto nei casi di violenza, abuso e maltrattamento.





Alcuni di questi servizi sono in fase di completamento degli adempimenti amministrativi ed altri partiranno tra qualche mese. Avranno un ruolo fondamentale la consulenza pre-giudiziale al fine di promuovere una cultura non contenziosa, l’attività informativa per favorire scelte consapevoli e la formazione dei professionisti al fine di migliorare l'approccio motivato al lavoro e ai progetti di ricerca. L’idea di un Faro che orienta e accoglie certamente sarà, nella sua unicità, una grande risorsa per il territorio non solo locale, ma regionale con professionisti che lavoreranno con le persone per costruire e condividere percorsi ed interventi più adeguati alle esigenze di ciascuno.

“Il Faro” si colloca quale ulteriore offerta di servizi che la Cooperativa “Eughenia” offre all’interno del centro diurno. È dotato di una moderna tecnologia quali impianti audio, video registrazioni per ascolti protetti, uno specchio unidirezionale ed un setting accogliente per un ascolto che verrà realizzato da professionisti di comprovata esperienza. Gli ambienti saranno messi a disposizione anche delle Autorità Giudiziarie, Forze dell'ordine e centri specialistici del territorio.