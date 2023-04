Nel secondo tempo al 40’ il Lecce Primavera è passato in vantaggio con il belga Mats Lemmens con una conclusione di destro. Al 42’ il Torino ha pareggiato con Giacomo Corona di testa. Al 91’ i salentini sono rimasti in nove. E’ stato espulso l’altro rumeno Rares Burnete per una gomitata ad Alessandro Dellavalle. Il Lecce Primavera è primo con 59 punti. Nella ventinovesima giornata i salentini giocheranno Sabato 29 Aprile alle 13 con il Milan Primavera in trasferta. I rossoneri sono quintultimi a 33 punti.

Nella ventottesima giornata del campionato Primavera il Lecce ha pareggiato 1-1 col Torino fuori casa. Nel primo tempo al 24’ il danese Jeppe Corfitzen dei salentini è andato vicino al gol. Al 38’ Alessandro Dellavalle dei granata di testa non è riuscito a schiacciare in porta. Al 42’ i giallorossi pugliesi sono rimasti in dieci. E’ stato espulso il rumeno Catalin Vulturar per aver colpito con un calcio il portiere Pietro Passador.