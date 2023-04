Calcio: il Vicenza prevale 3-2 sulla Juventus Next Gen al Menti e vince la Coppa Italia di Serie C

via L.R.Vicenza fb





Nel secondo tempo al 4’ i veneti hanno pareggiato con Ferrari con un tocco di sinistro su cross di Valletti. Al 12’ la Juventus Next Gen è ritornata in vantaggio con Poli con una girata al volo su assist di Iling. Al 17’ il Vicenza ha pareggiato con Cappelletti con una conclusione rasoterra su cross di Della Morte. Al 39’ i veneti sono passati in vantaggio con Ferrari con un diagonale a porta vuota. Al 44’ Iling dei bianconeri ha calciato alto un rigore concesso per un fallo di Zonta su Iling. Al 92’ Compagnon della Juventus Next Gen ha colpito il palo.





Nell’andata il 2 Marzo il Vicenza vinse 2-1 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Con il trionfo in Coppa Italia di Serie C i veneti si sono qualificati per i play off di Serie C per la promozione in Serie B dove non giocheranno i primi turni ma saranno ammessi direttamente alla fase nazionale.

- Il Vicenza ha vinto la Coppa Italia di Serie C dopo 41 anni. L’ultimo successo era stato nel 1982. I veneti hanno prevalso 3-2 sulla Juventus Next Gen nella finale di ritorno al “Menti”. Nel primo tempo i bianconeri sono passati in vantaggio al 19’ con Sekulov con un pallonetto di destro su passaggio di Sersanti.