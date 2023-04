COMO (MI) - E' stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Como, in collaborazione con la Polizia cantonale di Chiasso, un 50enne originario di Bari, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. L'uomo ha dovuto scontare 6 anni di carcere per reati contro il patrimonio ed era da tempo latitante in Svizzera.Il 50enne si stava recando in Puglia per un battesimo a bordo della sua auto, ma è stato fermato mentre stava per varcare il confine. L'uomo è stato portato in carcere.