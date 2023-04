MELISSANO (LE) - Nuovo caso di violenza sulle donne nel Salento dove un uomo di 49 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo aver accoltellato la moglie all'addome.L'episodio ieri sera a Melissano, in provincia di Lecce. La donna di 41 anni è arrivata all'ospedale di Casarano con una lesione che ha raggiunto l'intestino: è stata operata ed è ora ricoverata con prognosi riservata nel reparto di Chirurgia.La donna non sarebbe in pericolo di vita.