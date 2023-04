BARI - C'è anche Bari tra le città dove verranno attuate le operazioni straordinarie "ad alto impatto" volute dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Un impegno di tutte le forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza sul territorio, soprattutto nelle zone dove "è molto diffusa la percezione di insicurezza".Nel corso del convegno il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiesto maggiore sostegno al contrasto ai reati che incidono sulla percezione della sicurezza, come le piazze dello spaccio a Barivecchia o i furti con spaccata, molto diffusi anche in centro, chiedendo l'invio di nuove unità proprio per accertare la diffusione della criminalità.Nel capoluogo pugliese, infatti, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno con i dati SAP, ci sarebbe un gap di circa 300 unità.