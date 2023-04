BARLETTA (BT) - Nell’ambito dei festeggiamenti per i dieci anni di attività del Comitato della Dante Alighieri di Barletta, venerdì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Circolo Unione (Giardini De Nittis) di Barletta, il Segretario Generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi presenterà il suo volume “L’artista dell’anima. Giotto e il suo mondo" (Neri Pozza 2022).L’Autore dialogherà con Giuseppe Lagrasta, già dirigente scolastico, scrittore, saggista e Presidente del Comitato di Barletta, con la moderazione di Marina Falcone, docente del Liceo Classico, delle Scienze umane e Musicale “Casardi” di Barletta. Interverranno per i saluti Cosimo Cannito e Oronzo Cilli, Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Barletta, Giovanni Cappabianca, Presidente Circolo Unione di Barletta, i dirigenti scolastici Antonio Diviccaro e Sara Ardito, Enza Filannino, del Comitato della Dante di Barletta. Previsto il coinvolgimento degli studenti degli istituti “Casardi” e “De Nittis”.Il libro nasce da un lungo lavoro di ricerca negli archivi e dalle cronache dell’epoca, utile a ricostruire le vicende biografiche di Giotto, trattate tuttavia in forma romanzata. Un racconto tanto vivido che sembra di sentire l’odore dei colori, di stare sulle impalcature a osservarlo dipingere, di percepire lo stupore dei committenti di fronte a opere che non avevano alcun paragone con quanto realizzato prima. Firenze, Assisi, Padova, Roma e Napoli sono le tappe di questo suggestivo viaggio, nel quale, accanto a quella del rivoluzionario artista, vengono idealmente rievocate anche altre due personalità dell’epoca destinate a segnare indelebilmente gli sviluppi della civiltà italiana: Francesco d’Assisi e Dante Alighieri.