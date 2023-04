Avril Lavigne, la rockstar è attesa in Italia per due imperdibili live









L'attesa è finita. Dopo vari annullamenti legati alla pandemia, Avril Lavigne torna in Italia con il suo Love Sux Tour, organizzato da Live Nation. La rockstar canadese è pronta a far cantare e ballare tutti alla Kioene Arena di Padova domenica 23 aprile e al Mediolanum Forum di Milano lunedì 24 aprile.



Da 'Complicated' a Sk8er Boi, agli ultimi successi estratti dal nuovo progetto discografico 'Love Sux', il settimo album della sua carriera pubblicato per l'etichetta DTA Record di Travis Barker, la rocker nominata 8 volte ai GRAMMY Award, il 12 aprile ha dato il via al suo nuovo tour europeo che si concluderà il 10 maggio a Londra.





Qui la scaletta dei brani che eseguirà:

1. Bite Me

2. What the Hell

3. Here's to Never Growing Up

4. Complicated

5. When You're Gone

6. Wish You Were Here

7. My Happy Ending

8. I'm a Mess

9. All the Small Things (blink‐182 cover)

10. Love Sux

11. Girlfriend

12. Love It When You Hate Me

13. Sk8er Boi

14. Head Above Water

15. Avalanche

16. I'm With You