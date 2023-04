Novità di quest'anno è la Deejay Ten Lottery, dove basterà registrare il proprio pettorale nella pagina dedicata al concorso per poter vincere tanti premi di tappa e, per chi si iscrive in almeno 3 città, uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals di Torino (dal 12 al 19 novembre). A dare il via alla gara dal tradizionale box adiacente alla partenza, Linus insieme al Trio Medusa, Diego e La Vale, e alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro che, come da tradizione, ha corso con gli altri. Dopo Torino e Bari, il "Deejay Ten" proseguirà poi a Firenze (21 maggio), per la prima volta a Napoli (10 settembre) e si concluderà a Milano (gran finale, 15 ottobre).

BARI - Straordinario successo di partecipanti oggi a Bari per la Deejay Ten, la gara non competitiva ideata da Linus che ha riunito 7.000 runner di tutte le età, superando il record di presenze dello scorso anno.I corridori con la maglia di Deejay Ten hanno invaso il lungomare barese e altre strade partendo alle 9.30 da Corso Vittorio Emanuele II, per poi proseguire lungo il percorso che si è articolato in due differenti percorsi di 5 e 10 km (il primo rivolto agli over 16 anni, il secondo accessibile a chiunque).