via Ssc Bari fb





Alla luce del 2-2 con i lariani, il Bari consolida la terza posizione di classifica con 57 punti. Undici in più del Pisa, sconfitto dalla Ternana per 2-1 al Liberati nel posticipo disputata domenica 16 aprile 2023 e con il quale si è concluso il 33mo turno di Serie B. I nerazzurri di Toscana ospiteranno il Bari nella gara che chiuderà la 34ma giornata del secondo campionato nazionale, in programma all'Arena Garibaldi di Pisa alle ore 16:15 di domenica 23 aprile 2023.

Non c'è due senza tre per il Bari, relativamente al pareggio per 2-2 al San Nicola nel campionato di Serie B 2022-2023. Dopo le gare con la Spal e il Sudtirol, risalenti al 3 settembre e al 12 novembre 2022, il risultato finale precedentemente menzionato ha deciso anche l'incontro che ha opposto i galletti al Como nella gara giocata all'Astronave nel pomeriggio di sabato 15 aprile 2023 e valida per la 33ma giornata del torneo cadetto.