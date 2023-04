via Juventus fb

Sconfitta per la Juventus al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con un gol di Defrel nel secondo tempo. Il primo tempo è privo di emozioni con entrambe le squadre che non riescono a calciare in porta. Nella ripresa il Sassuolo passa in vantaggio al 64' con Defrel bravo ad approfittare di un rimpallo sbagliato di Fagioli, battendo Perin con una girata.