MILANO - Da oggi è in radio "Occhiali da sole" il nuovo singolo del cantautore pugliese Diodato, che racchiude tutte le domande a cui è difficile dare una risposta, l'inevitabile scontro tra le aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci circondano. Per non essere tormentati dall'ansia del tempo che passa, un paio di occhiali da sole per "proteggersi" dal sole sfavillante delle vite altrui può tornare utile.