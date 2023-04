Mia Martini: esce la nuova edizione di 'Il giorno dopo' per i 50 anni

MILANO - ''Minuetto'' dell'indimenticabile Mia Martini compie 50 anni. Una delle più belle canzoni italiane, scritte da Dario Baldan Bembo e con le parole di Franco Califano e arrangiamento e direzione orchestrale del Maestro Natale Massara, il 25 maggio festeggia 50 anni dalla sua pubblicazione. Era il 1973 quando usciva per la Dischi Ricordi “IL GIORNO DOPO”, l’album che contiene il brano capolavoro di una delle artiste più rappresentative della storia della musica italiana.

Ora, il 26 maggio, BMG pubblica “Il giorno dopo - 50th Anniversary Edition – Remastered 2023”, la versione dell’album rimasterizzata dai nastri originali a 24 bit – 192 Khz, per festeggiare, il giorno dopo, i 50 anni del progetto discografico che ha consacrato Mia Martini nel cuore del pubblico.

Oltre a Califano e Baldan Bembo, molti gli autori e compositori presenti in “Il giorno dopo - 50th Anniversary Edition – Remastered 2023”: tra gli altri, Antonello Venditti, Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, Franca Evangelisti, Luigi Albertelli, Paolo Limiti.

Nella tracklist anche “Picnic”, adattamento in italiano di Maurizio Piccoli del famosissimo brano “Your Song” di Elton John. Nel vinile sono inoltre presenti come Bonus track la versione spagnola e francese di “Minuetto” e per la prima volta la base originale di “Minuetto”.

L’album sarà disponibile nelle versioni DOPPIO VINILE NERO – LIMITED EDITION NUMERATA, con un libretto 12 pagine con foto di Roberto Rocchi (presente nella versione originale), CD e DIGITAL.