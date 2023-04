BISCEGLIE (BT) - Sabato 15 aprile 2023, a partire dalle 18:00, presso lo Sporting Club di Bisceglie, in Strada del Carro, 98, si terrà un evento a cura del medesimo circolo sportivo, presieduto dall’avv. Antonio Belsito, nell'ambito delle iniziative “Cultura e Sport”, insieme alla food community “Arte in Cucina”, diretta dalla promoter Angela Caccialupi.L’incontro culturale porta il nome “Direzione longevità: alimentazione, attività fisica e sessualità” e prevede un convegno tematico introdotto dal Presidente e Direttore scientifico di Sant’Andrea Longevity Center prof. Luigi Aprile e dalla naturopata Mina Lopez (“Alimentazione e Longevità”). Le relazioni sull’argomento, invece, saranno a cura del dott. Umberto Palazzo e del dott. Fabio Cassanelli.Umberto Palazzo è biologo, divulgatore di Storia della Sessualità e manager esperto in progetti e comunicazione. Il dott. Palazzo è anche docente al corso di Formazione su strategie di marketing e comunicazione, collaborando a progetti della Società Italiana Psicologia e Psicoterapia scientifica. Inoltre, ha già pubblicato, tra gli altri contributi: Sessualità: storia cultura e arte; Amore e credenze medievali; Le grandi organizzazioni: militari religiosi e commerciali; Nati per cambiare; Storie di miti magia e malocchio.All’evento interverrà e relazionerà anche l’osteopata dott. Fabio Cassanelli, laureato in Scienze motorie su attività fisica e postura. L'evento sarà liberamente aperto a chiunque vorrà parteciparvi. Per info: 3315907736.