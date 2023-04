MILANO - “È il tempo del risveglio dell’anima, del viversi il momento presente, godersi l’attimo quando l’emozione è forte e le circostanze rapiscono; resistere quando la vita è più difficile e ti mette alla prova. Tutto scorre”.

Domenico Cornacchia torna dai suoi amati lettori con un nuovo e imperdibile libro intitolato: “Pensieri di terra, di vita, d’amore”. Una raccolta di poesie che racchiude in una dimensione atemporale i pensieri che vanno a influire sulla memoria e abbracciano la vita. I sensi sono liberi e vaganti. È un gioco ricco di suoni: dalla terra al cielo, dove gli elementi cardini della natura sono in una costante di tutte le loro forme, in questo movimento continuo nessun posto è lasciato da parte. Un’immagine che colpisce particolarmente nel libro Pensieri, è la presenza costante degli occhi: il sostantivo ricorre ben ventiquattro volte. Occhi che non si limitano soltanto a guardare, ma osservano, accarezzano ed entrano nelle cose per farle brillare di luce. Inoltre, gli occhi accarezzano anche la bellezza della natura con l’arrivo della primavera, il mare, lo splendore della montagna, un tramonto e le stelle.

La copertina colpisce subito i lettori poiché troviamo uno sguardo intenso del cavallo, quasi come se volesse invitare tutti noi a cavalcare la sensibilità dei Pensieri senza briglie e paraocchi. Il carattere passionale va a incontrarsi con il coraggio di rischiare, di mettersi a nudo e di andare oltre i condizionamenti interni ed esterni che circondano la nostra vita. È il tempo del risveglio dell’anima, del viversi il momento presente, godersi l’attimo quando l’emozione è forte e le circostanze rapiscono; resistere quando la vita è più difficile e ti mette alla prova, dove tutto scorre. Possiamo notare che i Pensieri dell’autore Domenico Cornacchia sono pieni di similitudini, dove, nessun posto viene messo in secondo piano. Lo scrittore riesce a riportare su carta tutta la sensibilità che percepisce attraverso i suoi sensi.

Domenico Cornacchia è nato ad Ascoli Piceno nel 1990. Vive a Santa Rufina in provincia di Teramo, al confine tra l’Abruzzo e le Marche. L’amore per la natura l’ha portato a effettuare studi agrari sia alle scuole superiori che all’Università, laureandosi alla facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo. Ha trascorso tutta la sua vita a stretto contatto con la natura e con gli animali, dei quali ne è stato sempre un amante. La sua più grande passione è viaggiare, per scoprire il mondo e se stesso. A luglio 2022 è uscito il suo primo libro “Resto qui”.