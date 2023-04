MILANO - In Portanuova, i fan di Ed Sheeran potranno entrare nel mondo del cantautore britannico grazie a un’iniziativa speciale legata al lancio del suo nuovo Album “- (Subtract)”, in uscita il 5 maggio.

Il cantautore ha composto e registrato le 14 tracce con Aaron Dessner (The National) nel febbraio dello scorso anno, dopo che una serie di eventi incisivi hanno avuto un impatto importante sulla sua vita.

L’album è stato anticipato dal singolo “Eyes Closed” che aveva scritto qualche anno fa. Inizialmente era un brano di rottura, ma il testo ha assunto un significato completamente nuovo dopo che Ed ha subito una perdita straziante, che lo ha portato a rivisitare e reimmaginare la versione originale del brano. Il singolo, uno dei brani più pop del suo attesissimo nuovo album, cattura l'essenza dell'amore e della perdita, che si riflette anche nel video ufficiale diretto da Mia Barnes, in cui vediamo Ed Sheeran in una serata fuori seguito da un mostro blu - che altro non è se non la metafora del dolore.

Ed Sheeran non è in grado di scacciarlo, lo segue ovunque vada, ricordandogli il vuoto che è rimasto nella sua vita.

Dal 14 al 20 aprile a Milano – in contemporanea con altre selezionate ed esclusive sedi internazionali – si attiverà una location speciale, tutta gialla come la grafica dell’album. Precisamente, in Piazza Gae Aulenti verrà installato un container all’interno del quale tutti i giorni, tra le 14:00 e le 20:00, con accesso privilegiato tramite prenotazione sulla app Portanuova Milano, i fan di Ed Sheeran potranno immergersi in anteprima assoluta nelle atmosfere del nuovo album, mentre all’esterno sarà installato uno speciale Open Stage che permetterà a giovani artisti emergenti di esibirsi celebrando il repertorio di Ed Sheeran.

Una “call for artists” partita sui social di @openstage.it, @portanuovamilano e @warnermusicitaly ha permesso di selezionare i 12 artisti che potranno esibirsi. Tra loro ne saranno scelti due che si aggiudicheranno due biglietti per assistere a uno dei prossimi concerti italiani di Ed.





Portanuova è una delle più grandi riqualificazioni urbane a uso misto realizzate in Europa in un centro storico.

Primo quartiere al mondo a ottenere le certificazioni di sostenibilità LEED® e WELL® for Community, che valutano gli aspetti sociali, ambientali ed economici di uno sviluppo urbano, Portanuova ospita più di 20.000 residenti e 60 brand internazionali con oltre 35.000 professionisti, e grazie al suo design e all’attivazione degli spazi pubblici attira ogni giorno migliaia di turisti registrando passaggi annui di oltre 10 milioni di persone.

Il progetto rappresenta un laboratorio di sperimentazione urbana sostenibile focalizzata sulle persone. Tutti gli edifici dispongono di certificazioni ambientali e sfruttano tecnologie a basso impatto energetico, combinate con fonti di energia rinnovabile: tra gli sviluppi più significativi, il "Bosco Verticale" è un edificio residenziale all'avanguardia che integra piante e alberi nelle sue facciate e che promuove la biodiversità negli ambienti edificati. Cuore pulsante del quartiere, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano è un tassello fondamentale di connessione del tessuto urbano circostante, primo esempio italiano di gestione privata di un parco pubblico grazie alla convenzione tra il Comune di Milano, COIMA SGR e la Fondazione Riccardo Catella che ospita un programma diversificato di oltre 200 eventi e attività culturali ogni anno con l'obiettivo di costruire e promuovere l'impegno civico della comunità.

Premiato nel 2018 come miglior progetto al mondo di rigenerazione urbana, Portanuova è un progetto co-investito, co-sviluppato e gestito da COIMA, gruppo specializzato nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali con un approccio integrato di impatto ESG.