MILANO - La lineup degli I-Days Milano Coca Cola continua ad arricchirsi di nomi internazionali, due nuove artiste si aggiungono infatti alla lineup di venerdì 23 giugno 2023: la rising star del latin pop YENDRY e la regina dell’R&B TINASHE infiammeranno il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro prima di Rosalìa, la superstar spagnola headliner della giornata, per una serata che si preannuncia come un vero e proprio evento di musica, moda e costume.

Yendry, cantautrice cresciuta tra la Repubblica Dominicana e l’Italia, si sta facendo strada tra i nomi del pop della scena latina e sul palco degli I-Days Milano Coca Cola porterà il calore della sua musica, un mix tra sonorità della tradizione latina con influenze di elettronica ed R&B, tra cui l’ultimo singolo “Herrera”, una bachata infusa di suoni elettronici che rende omaggio alle sue radici Domenicane e mette in mostra la sua propensione alla sperimentazione.

Nella stessa occasione sul palco anche Tinashe da sempre considerata un’autorità nella scena alt-R&B. Sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro l’artista americana – cantante, autrice, ballerina e anche produttrice, sound engineer e direttore creativo - proporrà i brani che l’hanno vista affermarsi sin dal 2012 come artista unica fino a quelli del ultimo album “333” (2021) che ha portato NME a definirla “un’artista che continua a reinventare cos’è il pop e che sfuma i contorni di ciò che l’R&B può essere”.

I più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days Milano Coca Cola per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia - e oltre - per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano.

Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE, il 23 giugno ROSALÍA, il 24 giugno PAOLO NUTINI, il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER, il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all'edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza - Autodromo Nazionale.

