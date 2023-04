GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Incontro questa mattina a partire dalle 10 a Gravina di Puglia nell’ambito della Fiera San Giorgio dal titolo “Sviluppo e mobilità sostenibile. La Murgia verso il 2030”. L’evento, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC provincia di Bari, avrà come Focus gli interventi programmati nell’ambito del PNRR nei comuni della Bari Città Metropolitana.Una progettualità in fermento che trova nella sostenibilità il suo filo conduttore, come testimonieranno le esperienze dirette dei comuni Murgiani alle prese con opere di riqualificazione urbana cui gli architetti dell’OAPPC provincia di Bari offrono visione e competenze.-Fedele Lagreca, sindaco di Gravina, -Stefano Lacatena, delegato alla urbanistica Regione Puglia -Francesco Paolicelli, presidente IV commissione ( industria commercio artigianato, agricoltura, pesca Regione Puglia) -Cosimo Damiano Mastronardi presidente Ordine Architetti PPC provincia di Bari -Vito Stimolo assessore all’urbanistica del comune di Gravina -Luigi Ranieri Project Manager attuazione strategie Città Metropolitana di BariGli architetti Anna Rita Marzulli esperta in pianificazione urbanistica e Maria Giovanna Dell’Aglio funzionaria del Parco Nazionale dell’alta Murgia. Gli ingegneri: Onofrio Tragni, Dirigente Comune di Gravina e Biagio Maiullari dirigente Comune di Altamura.